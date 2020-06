Corruzione: appalti truccati al Cas, sospeso consigliere comunale del Palermitano

#cronaca

Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - E' stato sospeso il consigliere comunale di Castelbuono (Palermo), arrestato nei giorni scorsi nell'ambito dell'indagine della Dia, coordinata dalla Procura di Messina, su un presunto giro di mazzette nell'ambito della realizzazione della rete viaria di competenza del Consorzio per le autostrade siciliane. Con un provvedimento adottato ieri, infatti, è stata dichiarata dal prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, la sospensione ope legis dell'ingegnere Angelo Puccia dalla carica di consigliere del Comune di Castelbuono. L'uomo è indagato per falsità in atto pubblico, corruzione, turbata libertà degli incanti e truffa.