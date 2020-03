Coronavirus: tornati in Sicilia da neve senza quarantena, procura Messina apre inchiesta

#cronaca

Palermo, 23 mar. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) Finisce in Procura la settimana bianca di un gruppo di professionisti di Messina tornati lo scorso 7 marzo dal Trentino, dopo avere fatto tappa all'aeroporto di Bergamo, senza andare in quarantena. Il Procuratore capo di Messina, Maurizio de Lucia, come apprende l'Adnkronos, ha aperto una indagine conoscitiva per fare luce su quanto accaduto e per capire se ci sono gli estremi di un reato. Il gruppo di oltre cento persone, di ritorno a Madonna di Campiglio, non si è autoregistrato né ha avvisato le autorità. Tra loro alcuni sono risultati positivi, uno dei quali è un medico. A lanciare l'allarme è stato proprio l'esito positivo del tampone di un medico che ha raccontato di avere fatto parte di una comitiva che era stata a sciare in Trentino. Si tratta di un medico del Policlinico che presta anche servizio presso un centro diagnostico di Santa Teresa Riva, un comune del versante jonico della provincia.