Coronavirus: Tajani, 'incontrato Conte e Speranza, massima collaborazione'

#politica

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Nella mia visita alla Protezione Civile ho parlato con il presidente Giuseppe Conte e con il ministro Roberto Speranza e al telefono con tutti i presidenti di Regione di Forza Italia affinche' vi sia la massima collaborazione istituzionale di fronte all'emergenza Coronavirus in Italia". Lo scrive sui Twitter Antonio Tajani, Vicepresidente di Forza Italia e Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo. "Conte ci ha assicurato che i capigruppo di opposizione saranno tenuti al corrente e convocati. Alcune delle misure proposte da Forza Italia sono state recepite nel decreto del governo. Ho rivolto un ringraziamento al commissario per l'emergenza Borrelli per l'eccellente lavoro!".