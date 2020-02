Coronavirus: Salvini, 'sbarcati 274 migranti a Pozzallo, non ho parole'

#politica

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Live da Pozzallo, il governo ha autorizzato lo sbarco di 274 presunti profughi da chissà dove. Inqualificabili". Lo ha scritto su Fb, Matteo Salvini. "Il Viminale ha autorizzato lo sbarco in Sicilia di quasi 300 immigrati clandestini portati dalla solita nave Ong straniera. Nemmeno nella situazione di grave emergenza nazionale in corso il governo ritiene di dover chiudere i porti. Non ho parole".