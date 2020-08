Coronavirus: Salvini, 'ricorso discoteche al Tar assolutamente giusto'

#politica

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - Le discoteche che hanno deciso di ricorrere al Tar contro l'ordinanza hanno fatto "assolutamente bene" perchè "non c'è un'emergenza in corso", visto che oggi e ieri i morti per coronavirus "sono quattro". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'In onda' su La7.