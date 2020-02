Coronavirus: Sala, 'su Salone Mobile decisione giusta, Milano non può fermarsi'

#economia

Milano, 25 feb. (Adnkronos) - Il Salone del Mobile che doveva iniziare il 21 aprile è rinviato di "un paio di mesi", ma "c'è una data, è il 16 giugno". Lo conferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo l'anticipazione Adnkronos, in un video della pagina del Salone del Mobile postato su Facebook. "E' una decisione giusta. Io sto chiedendo agli amici del settore dell'arredamento uno sforzo perché Milano non può fermarsi. Dobbiamo oggettivamente lavorare perché questo virus non si diffonda, ma non si deve nemmeno diffondere il virus della sfiducia. Milano deve andare avanti".