Coronavirus: Renzi, 'non può decidere governo chi vedo, sono fatti miei'

#politica

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Il governo non può decidere chi vedere e chi no. Chi vado a incontrare sono fatti miei. Posso incontrare un cugino ma non il mio migliore amico... Siamo alla follia. Molto più semplice deve rispettare tutte le misure di sicurezza ma questa storia dei congiunti è una barzelletta che non fa ridere". Lo dice Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete4.