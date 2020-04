Coronavirus: Pd, 'Lombardia tra ultime su Cig, governo rimedia incomprensibile ritardo'

#politica

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Dalle parole del presidente Fontana nei giorni scorsi sembrava che la Lombardia fosse la prima regione ad erogare i soldi della cassa integrazione 'nonostante' i ritardi dello Stato. Invece, la Lombardia è tra le ultime regioni a comunicare le domande all'Inps, considerando ad esempio che nel Lazio e in Friuli Venezia Giulia sono già avanti con l'iter per metà delle richieste". Lo scrive in una nota Pietro Bussolati della segreteria nazionale Pd. "Se le aziende lombarde e i lavoratori dovranno aspettare sarà a causa delle lungaggini burocratiche della macchina regionale anche se, come ha spiegato il Ministro Boccia, il governo e l'Inps garantiscono ogni sforzo per rimediare a incomprensibili ritardi che complicano ancora di più la vita a imprese e professionisti".