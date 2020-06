Coronavirus: parenti di alcune Rsa lombarde pronti ad esposti collettivi

#cronaca

Milano, 22 ago. (Adnkronos) - Non solo l'esposto-denuncia presentato da 'Felicita - Associazione diritti Rsa' costituita per dare una stabilità organizzativa all'attività svolta dal comitato 'Giustizia e Verità per il Trivulzio', anche altri familiari di degenti di strutture sanitarie presenti a Milano e in Lombardia sono pronti ad agire in modo collettivo per chiedere alla giustizia di fare luce su quanto accaduto nel pieno dell'emergenza coronavirus quando si sarebbe registrata un'impennata di decessi degli anziani ospiti. Da quanto apprende l'Adnkronos, i familiari di altre strutture si sono rivolti all'associazione che fa da apripista in questa emergenza sanitaria per chiedere informazioni su come agire e a chi potersi rivolgere. "Stiamo raccogliendo le adesioni e a breve ci sarà un incontro con i rappresentanti dei parenti delle altre Rsa", spiega il vicepresidente di Felicita, Fabio Scottà. "Siamo pronti a dare il nostro supporto, a trasferire la nostra esperienza e i nostri contatti per poter vedere riconosciuti i diritti di ciascuno. Come associazioni vogliono proporre un nuovo modello di cura e attenzione a difesa dei fragili", spiega. Nell'esposto l'associazione 'Felicita' si è rivolta alla procura di Milano fornendo un'interpretazione più ampia dei reati sui quali i magistrati stanno indagando.