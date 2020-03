Coronavirus: Pagano (Lega), 'in Sicilia stop a linee urbane ed extra'

#politica

Palermo, 12 mar. (Adnkronos) - "La giunta Musumeci valuti la sospensione immediata dei servizi di linea urbani ed extraurbani fino a quando la pandemia non sarà debellata". A lanciare la proposta è il deputato della Lega Alessandro Pagano. "Di fronte a una causa di forza maggiore di questa gravità - afferma - non ci sono le condizioni per mantenere in piedi un servizio che porta inevitabilmente le persone ad avvicinarsi fisicamente e quindi a non rispettare la distanza minima richiesta. E' un provvedimento drastico, ce ne rendiamo conto, ma in linea con le esigenze sanitarie richieste. Come tale, non può comportare alcuna riduzione del corrispettivo contrattuale né della parte eventualmente integrata dai Comuni".