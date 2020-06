Coronavirus: Novelli (Fi), 'irresponsabile paragone con Spagnola'

#politica

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Basta terrorizzare i cittadini con messaggi apocalittici. Paragonare il Covid alla Spagnola, ricordando il ‘feroce' ritorno autunnale di quest'ultima e i 50 milioni di morti senza argomentare ed evidenziare gli enormi sviluppi della scienza medica e dei sistemi sanitari è irresponsabile. E peggio è se a farlo non è una persona qualunque sui social, ma un uomo di scienza e rappresentante delle istituzioni come il dottor Guerra". Lo afferma il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

"Tra mandare messaggi eccessivamente distensivi e terrorizzare le persone -aggiunge- c'è una via di mezzo: informare le persone in modo equilibrato e trasparente. Il virus Sars-Cov-2 non è ancora stato sconfitto, ma non vorremmo che prendesse il sopravvento il virus della paura".