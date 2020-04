Coronavirus, nel mondo oltre 3 milioni di casi

#esteri

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - - Il numero dei casi di coronavirus nel mondo ha superato la soglia dei tre milioni. Questo l'ultimo bilancio aggiornato dal sito della Johns Hopkins University che parla di 3.116.992 persone contagiate. I decessi causati dal Covid-19 nel mondo sono stati ad oggi 217.183. Il Paese più colpito sono gli Usa, con 1.012.583 casi. Più di 57mila le persone che hanno perso la vita con lo Stato di New York maggiormente colpito per contagi e vittime (sono circa 12mila le persone morte solo a New York City. Seguono la Spagna e , con - rispettivamente - 232.128 e 201.505. I morti sono in tutto 213.273.