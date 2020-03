Coronavirus: Metz (Mediterranea), 'stop ong? Fedriga fuori luogo, è un apprendista stregone'

#cronaca

Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Massimiliano Fedriga è un pericolo, è un apprendista stregone che sta giocando con il fuoco. Invece di preoccuparsi e occuparsi della salute e della cura del cittadino, si preoccupa delle ong in un momento in cui centinaia di persone muoiono per il coronavirus. Incredibile". Alessandro Metz, triestino, è l'armatore sociale della ong Mediterranea Saving Humans. E non nasconde il suo "grave disappunto" per le parole del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga che chiede di "bloccare le Ong". "Abbiamo messo i primi 100 militari a protezione della frontiera slovena, ma non basta", ha detto il governatore. "E' davvero allucinante - dice Metz in una intervista all'Adnkronos - Fedriga è un presidente fuori posto e fuori luogo per affrontare quanto stiamo vivendo. In questo momento le ong stanno rispondendo ai bisogni delle persone, in mare come in terra". E ricorda che "la Lega, con i Fedriga o i Salvini, dice 'prima i lombardi', poi 'prima il Nord', poi 'prima gli italiani'. C'è sempre qualcuno che viene prima di un altro. Invece per noi viene prima chi ha bisogno". Per Metz il Presidente Fedriga "si pone il problema sbagliato". "In questo momento lui è un pericolo perché sta togliendo risorse su cose che servono veramente". "Se tu vivi chi è senza fissa dimora come un problema, vuol dire che sei tu sei un grande problema", dice l'armatore.