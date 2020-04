Coronavirus: medici e infermieri norvegesi lasciano Lombardia

#cronaca

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - I medici e gli infermieri arrivati dalla Norvegia per aiutare la Lombardia nella gestione della crisi sanitaria lasciano dopo venti giorni l'ospedale di Seriate (Bergamo) dove erano stati indirizzati quando sono atterrati in Italia, lo scorso 9 aprile. In tutto erano diciannove, quattro medici e quindici infermieri. "Oggi diamo un grande saluto e un grande Grazie ai medici e infermieri norvegesi che hanno concluso la loro missione in Lombardia e tornano a casa", annuncia il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, su Facebook. "Hanno aiutato e sostenuto il nostro personale sanitario all'ospedale di Seriate a Bergamo, un lavoro encomiabile di cui il popolo lombardo gli sarà sempre riconoscente. Li salutiamo con l'invito a tornare, speriamo presto, per poter godere le bellezze della nostra regione".