Coronavirus: Magorno (Iv), 'grazie a impegno presidente Calabria Santelli'

#politica

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Mi unisco alle parole della presidente Jole Santelli e ringrazio, ancora una volta, i medici, tutto il personale sanitario, le Forze dell'Ordine e tutte le persone impegnate in prima linea contro il Coronavirus. Sono ore complesse in cui la presidente Santelli sta lavorando senza sosta per proteggere la Calabria e lo fa mettendo in evidenza il grande sforzo che stanno realizzando i sindaci calabresi". Lo afferma il senatore di Italia viva Ernesto Magorno. "Non possiamo quindi -aggiunge- non ringraziare la presidente per il suo impegno e per le sue parole che rappresentano un segnale importante per tutti noi”.