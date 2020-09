Coronavirus: Lombardia, 14mila tamponi in un giorno, 27 in terapia intensiva

#cronaca

Milano, 3 set. (Adnkronos) - Aumentano guariti e dimessi (+60), e zero contagi a Sondrio. A fronte di oltre 14mila tamponi effettuati sono 228 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,61%. E' questo il quadro fornito dalla Regione Lombardia sull'emergenza sanitaria. Nel dettaglio sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (27, +5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 225 (+5), mentre la cifra dei guariti/dimessi complessivi è pari a 76.467 (+60), di cui 1.311 dimessi e 75.156 guariti. I tamponi effettuati sono 14.077, il totale complessivo sale a 1.644.192.