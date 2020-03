Coronavirus: Lega a M5s, 'su sfiducia assessori ridicoli e fuori luogo'

#cronaca

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - "Ma quali scuse di Fontana! Il governatore della Lombardia, da signore qual è, e da uomo delle istituzioni, ha attenuato le giuste recriminazioni sulle mascherine in quanto l'obiettivo non è quello della polemica ma resta invece quello della collaborazione a tutti i livelli per uscire dall'emergenza". Così Andrea Monti, vicecapogruppo della Lega al Pirellone, replica al gruppo M5S Lombardia che sta valutando di presentare una mozione di sfiducia agli assessori Giulio Gallera e Davide Caparini. "L'ultima boutade di Fumagalli, e uso un termine francese per non essere volgare, si commenta da sola in quanto ridicola e fuoriluogo. Altro che dimissioni di Gallera e Caparini. Le mascherine arrivate in Lombardia, su gentile concessione dello Stato italiano, non sono idonee. Sono delle pezze con dei buchi che non possono essere utilizzate negli ospedali”.