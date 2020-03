Coronavirus: Gallera, 'su tamponi a sanitari seguite indicazioni Iss'

#cronaca

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - Sui tamponi a medici e sanitari, Regione Lombardia ha seguito le indicazioni dell'istituto Superiore di Sanità. Lo ha chiarito Giulio Gallera, in videoconferenza, parlando delle polemiche sui tamponi. "Voglio chiarire a tutti che Regione Lombardia si è sempre mossa secondo le linee guida dell'Iss, siamo una regione che rispetta le indicazioni della scienza", ha detto l'assessore. All'inizio, ha ruicordato, si facevano tamponi a tutti: "Abbiamo fatto a oggi 49mila tamponi nella Regione Lombardia". Poi, a un certo punto, l'Iss ha detto di farli a chi presentava i sintomi. "Agli operatori nei nostri ospedali si fanno tamponi solo se hanno contatti diretti con un paziente positivo: non possiamo permetterci il lusso di dire loro di stare a casa in quarantena".