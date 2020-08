Coronavirus: Gallera, 'a Malpensa 3 gazebo, in funzione da giovedì'

#cronaca

Milano, 18 ago. (Adnkronos) - "La Sea ha messo a disposizione uno spazio sufficiente per allestire 3 gazebo all'aeroporto di Malpensa che funzioneranno da giovedì prossimo, 20 agosto, 8 ore al giorno grazie agli operatori sanitari dell'Ats Insubria, delle Asst Sette Laghi e Valle Olona". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l'assessore regionale al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, in merito ai tamponi da effettuare per chi arriva da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. "I punti di accesso di Malpensa saranno particolarmente importanti per i cittadini, turisti o lavoratori, provenienti dai quattro Paesi indicati dall'ordinanza ministeriale, che soggiorneranno in Lombardia nei giorni successivi", conclude Gallera.