Coronavirus: fonti parlamentari, Conte a capigruppo, 'accordo con opposizioni'

#politica

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - Mentre è ancora in corso l'incontro tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e i capigruppo di maggioranza, a quanto si apprende, il presidente del Consiglio avrebbe sottolineato al tavolo la necessità di coinvolgere le opposizioni e cercare di arrivare a un accordo. Da parte dei capigruppo della maggioranza ci sarebbero state lamentale, a quanto viene riferito,per la difficoltà in Parlamento sulla remissione degli emendamenti al Cura Italia. In particolare il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, ha evidenziato l'esigenza di un'approvazione rapida del decreto a palazzo Madama. Intanto si attende il nuovo incontro opposizioni governo. Poi sabato mattina si dovrebbe arrivare a chiudere.