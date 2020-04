Coronavirus: fonti p. Chigi, nessuna modifica misure prima del 3 maggio

#politica

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Le notizie sin qui filtrate circa l'apertura di attività produttive o l'allenamento di misure restrittive per lunedì prossimo sono prive di fondamento. Per la settimana prossima rimangono in vigore le misure già previste, che scadono il 3 maggio, e non è prevista nessuna modifica. Gli effetti positivi di contenimento del virus e di mitigazione del contagio si iniziano a misurare ma non sono tali da consentire il venir meno degli obblighi attuali e l'abbassamento della soglia di attenzione". Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi, riguardo alla riunione tra il governo, le Regioni, le Province e i Comuni che hanno convenuto sulla necessità di linee guida nazionali che segnino la strada della ripresa.