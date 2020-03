Coronavirus: FederLegno, pagamenti stipendi a rischio, governo dia risposte forti (2)

#economia

(Adnkronos) - “Mantenere l'occupazione e farci trovare pronti alla ripresa è il nostro unico obiettivo, ma per farlo è indispensabile che le nostre aziende – per lo più piccole e medie – siano sostenute. Il nostro impegno come Federazione che rappresenta un comparto, quello del legno-arredo da sempre bandiera del Made in Italy, è di contribuire a far sì che il Paese non si fermi del tutto e sia pronto a ripartire appena l'emergenza sarà passata. Ma è chiaro che senza l'aiuto concreto del Governo non possiamo farcela”, avverte Orsini.