Coronavirus: fase due 4 maggio, ma per bar e ristoranti ci vorrà più tempo

#politica

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - La fase due partirà "non prima del 4 maggio", ma per bar e ristoranti "ci vorrà più tempo, questo almeno è al momento l'orientamento prevalente". Lo dicono all'Adnkronos fonti di governo, spiegando che prima della deadline del 4 maggio -superati dunque i due ponti del 25 aprile e della festa dei lavoratori- poco cambierà nella vita degli italiani. Un allentamento della stretta in vigore che potrebbe arrivare, sempre dopo il 4 -spiegano altre fonti dell'esecutivo- è la possibilità di tornare a fare jogging e attività fisica all'aria aperta, ma rigorosamente in solitudine. Sulla questione delle riaperture di parchi e ville "nulla è deciso", assicurano infine all'Adnkronos fonti del Viminale.