Coronavirus: Faraone, 'organizzare ripresa spetta a politica e nona scienza'

#politica

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Il lockdown "rischia di riconsegnarci un Paese senza lavoro. Occorre intervenire in questa fase di crisi ed ancora più urgente partire subito, senza burocrazia e nel rispetto della sicurezza dei lavoratori". Lo ha detto in aula al Senato il capogruppo Iv, Davide Faraone, nelle dichiarazioni di voto finali sul dl Cura Italia. "Organizzare la ripresa -ha aggiunto- spetta alla politica e non alla scienza. Altrimenti non si va un favore alla scienza se la si carica di responsabilità decisionali che spettano alla politica". Quanto all'Europa, osserva: "'La grande pandemia 2020' sarà un capitolo libri di storia. Se oggi prevarranno gli egoismi quel capitolo parlerà della fine del sogno dell'Unione europea, altrimenti parlerà del nuovo Rinascimento europeo".