Coronavirus: F.Sala, 'mobilità Lombardia +1% ieri rispetto a domenica scorsa'

#cronaca

Milano, 6 apr. (Adnkronos) - "Rispetto alla settimana scorsa, ieri abbiamo avuto l'1% in più rispetto a domenica scorsa e mediamente l'ultima settimana lavorativa è stata dell'1-1,5% in più di movimenti rispetto alla settimana scorsa. Questo significa parecchie migliaia di persone che si sono spostate”. Così a Sky Tg24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, parlando dei dati della mobilità in Lombardia. “Siamo andati anche ad analizzare le fasce orarie e - ha proseguito Sala - il icco è nelle fasce centrali. Uno alle 18, uno alle 12 e uno strano dato alle 23, in cui la mobilità si alza molto, andremo ad analizzare di che cosa si tratta. Stiamo lavorando su una localizzazione di tipo provinciale, per riuscire a capire qual è la provincia che si muove di più".