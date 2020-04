Coronavirus: Di Maio su Draghi, 'solo in Italia si parla di buttar giù governo'

#politica

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Se si cita Draghi per buttare giù questo governo e crearne un altro, posso dire, da ministro degli Esteri, che in nessuna parte del mondo in questo momento si sta discutendo di buttare giù il governo. In tutti i paesi del mondo in questo momento si discute di come debellare il virus, non di come cambiare il premier buttando giù Giuseppe Conte". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'Non e' l'Arena', precisando che "non si discutono le competenze" dell'ex numero uno della Bce, ma "dell'uso strumentale che viene fatto del suo nome".