Coronavirus: Dbrs, 'emergenza può compromettere stabilità Governo'

#economia

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Una "malagestione” dell'emergenza Coronavirus in Italia "potrebbe compromettere la stabilità del Governo" e lo spazio di manovra “fiscale” dell'Italia “è limitato”. E' quanto rileva l'agenzia di rating Dbrs Morningstar a proposito di quanto sta accadendo nel Paese e in particolare nel Nord Italia, in “Lombardia e Veneto, vero motore della crescita”. Dbrs si aspetta “misure fiscali per sostenere la crescita”. Queste, tuttavia, "potrebbero essere meno efficaci se l'impatto economico fosse più sul lato dell'offerta piuttosto che sul lato della domanda interna". La sfida è grande: "I tentativi delle autorità italiane di trovare un equilibrio tra misure restrittive per contenere la diffusione del virus e tentativi di limitare l'impatto negativo sull'economia saranno difficili".