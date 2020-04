Coronavirus: D'Incà, 'oltre 24 mln a Veneto per edilizia scolastica'

#politica

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Ci sono oltre 24 milioni e mezzo di euro destinati al Veneto per l'edilizia scolastica. Si tratta, come comunicato dalla Ministra Lucia Azzolina, di una ripartizione dei fondi per l'edilizia scolastica operata a livello regionale dal Ministero dell'Istruzione. A livello nazionale sono stati stanziati 320 milioni di euro". Lo afferma Federico D'Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, commentando la cifra ripartita dal Ministero dell'Istruzione per gli interventi di edilizia scolastica. Al Veneto, nello specifico, sono destinati 24.645.601,52 euro. "Le Regioni - prosegue D'Incà - potranno inviare al Ministero dell'Istruzione gli elenchi degli interventi da finanziare e avranno tempo fino al prossimo 29 maggio. Questo stanziamento rappresenta un ulteriore passo importante per la messa in sicurezza dei nostri istituti, a vantaggio dei ragazzi, dei docenti e del personale impiegato nelle scuole".