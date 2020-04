Coronavirus: Conte, 'cruciale collaborazione internazionale'

#politica

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - L'Italia del futuro vedrà tornare a lavoro solo chi, dopo essersi sottoposto al test, dimostra di aver sviluppato gli anticorpo al Covid-19? "Stiamo lavorando per quello, ma in questo momento dobbiamo mantenere le misure, noi tutti stiamo combattendo contro questo potente nemico invisibile. Tutte le nazioni al mondo stanno lottando e noi siamo tutti in trincea". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un'intervista all'emittente statunitense Nbc. "Per questo - rimarca il presidente del Consiglio - è cruciale che ci sia una cooperazione tra le nostre democrazie, è strategico che ci sia una collaborazione internazionale".