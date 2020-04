Coronavirus: Conte, 'con Guterres, stop a tutti i conflitti'

#politica

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "E' strategico che tutti i conflitti nel mondo si fermino. L'Italia sostiene in maniera convinta l'appello arrivato dal segretario generale dell'Onu per un cessate il fuoco globale. E' tempo che le tutte parti in conflitto fermino i combattimenti e lottino insieme contro il nemico" Covid-19. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un'intervista all'emittente statunitense Nbc.