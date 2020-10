Coronavirus: Comitato vittime, 'pronte altre 125 denunce, confronto tv con Fontana'

#cronaca

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - “Ci siamo stancati. A tutto c'è un limite. Vogliamo un faccia a faccia televisivo con Fontana”. A dirlo è Luca Fusco, presidente del comitato familiari delle vittime del Covid19 'Noi Denunceremo', pronto a depositare presso la Procura di Bergamo altre 125 denunce il prossimo 15 ottobre. "C'è un limite a tutto. Assistere da settimane ad un presidente di regione che millanta successi nella gestione della pandemia quando quasi il 50% dei decessi per coronavirus a livello nazionale è avvenuto proprio sul territorio da lui amministrato è inaccettabile", continua Fusco. "Deve dirci in faccia, guardandoci negli occhi, che aveva fatto preventivamente uno stock di dispositivi di protezione individuale, che la Regione Lombardia è quella che durante l'emergenza ha effettuato il più alto numero di tamponi, che avevano un piano pandemico attuativo regionale aggiornato, che ha promosso e non rimosso Cajazzo dal ruolo di dirigente della sanità Lombarda per evitare imbarazzi, che chiudere Nembro e Alzano era competenza esclusiva del Governo, che il sistema di sorveglianza epidemiologica lombardo ha funzionato alla perfezione". Secondo le ricerche del legale del comitato, Consuelo Locati, un'indagine Anac sugli affidamenti in regime emergenziale di forniture e servizi sanitari connessi al trattamento e al contenimento dell'epidemia da Covid-19, avrebbe evidenziato che "la spesa di Regione Lombardia per l'acquisizione di tamponi e reagenti è stata inferiore a quella di Veneto, Lazio, Campania, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna, decima regione per spesa sanitaria emergenziale pro-capite, dietro a Campania e Toscana per volumi d'importo in mascherine acquisite cosi come quelli in relazione all'approvvigionamento di ventilatori ed ossigenoterapia. Il tutto mentre era proprio la Lombardia ad essere l'epicentro della pandemia".