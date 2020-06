Coronavirus: Calderoli, 'in Campania +240% contagi, serve trasparenza'

#politica

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "La Regione Campania di De Luca, che da giorni non conteggiava i contagiati del focolaio di Mondragone continuando a snocciolare numeri da prefisso telefonico -un contagiato massimo du- oggi si ritrova un improvviso aumento a 24... un aumento del 240% per colpa mia... dopo che stamattina mi sono lamentato sulle agenzie chiedendo semplicemente trasparenza e chiarezza sui conteggi. Qui non c'è una classifica, non c'è una competizione tra Regioni a chi ha meno contagiati, qui siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo remare tutti nella stessa direzione e se i positivi sono 24 non si può dire che è solo uno come la Campania fa troppo spesso, incluso oggi". Lo dichiara il senatore della Lega Roberto Calderoli.

"Così alle 17 -prosegue- la Campania parla di un positivo e un'ora dopo la Protezione Civile deve correggere con 24, mi pare ci sia una bella differenza. Basta dare i numeri così. Serve trasparenza e precisione. Perché la salute e la sicurezza sanitaria di ognuno di noi dipende da come rispettiamo le norme di distanziamento e protezione e se diamo numeri a casaccio per fare bella figura (elettorale) oggi rischiamo il male di tutti domani. Chiaro?".