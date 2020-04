Coronavirus: Boccia, 'in Lombardia finora 162 medici, arriveremo a 200 settimana prossima'

#politica

Milano, 9 apr. (Adnkronos) - Oggi in Lombardia sono atterrati 73 medici reclutati dalla Protezione civile, 13 avevano raggiunto la Regione Marche. "Arrivano da tutto il paese, in particolare da regioni del centro sud, e questa sera già in corsia, li ringraziamo". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, dopo aver incontrato i sindaci della regione in videoconferenza a Palazzo Marino con il sindaco Giuseppe Sala. "Sono 162 i medici che ad oggi sono arrivati qui in Lombardia, arriveremo a 200 entro la prossima settimana, che si sommeranno agli infermieri che arrivano ogni tre, quattro giorni. Tra sabato e domenica torneremo qui con il capo della Protezione civile e un centinaio di infermieri".