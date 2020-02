Con Moby e Tirrenia agenzie di viaggio sarde gratis alla Bit

#economia

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Da sempre Moby e Tirrenia, le Compagnie di navigazione del Gruppo Onorato Armatori, sono sinonimo di turismo in Sardegna e sono sempre più motore dello sviluppo turistico dell'isola, non più solo vettori per i passeggeri, ma protagoniste dirette della crescita in Sardegna. Moby e Tirrenia sono attori, non spettatori: tanto che il recentissimo studio dell'autorevole The European House-Ambrosetti ha certificato scientificamente che il 17 per cento del fatturato turistico della Sardegna nasce dalla spesa dei turisti che raggiungono l'isola grazie alle Compagnie del Gruppo Onorato, con 1,1 miliardi di euro di spesa generata sul territorio e 422,2 milioni di valore aggiunto. Insomma, un'endiadi indissolubile che anche quest'anno si declina pure nell'offerta a tutte le agenzie di viaggio sarde del viaggio gratis alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo che sarà ospitata da Fieramilanocity dal 9 all'11 febbraio. Gli agenti potranno viaggiare gratuitamente con un pacchetto che comprende cabina esclusiva, cena, prima colazione e trasporto del veicolo sulle tratte fra Porto Torres e Genova, Olbia e Genova e Olbia e Livorno nelle giornate dell'8, 9 e 10 febbraio per le andate e 9, 10 e 11 per i ritorni. In questo modo si consolida una volta di più la collaborazione fra Moby, Tirrenia e le agenzie di viaggio che sono partner indispensabili della storia e della crescita delle Compagnie del Gruppo Onorato Armatori, che è stata anche la crescita della Sardegna, con un'attenzione particolare anche alla destagionalizzazione del turismo in questa splendida isola. Sempre fedeli al motto “la vacanza inizia dal viaggio”.Alla Borsa del turismo, anche quest'anno le azioni delle agenzie di viaggio sarde e di Moby e Tirrenia registrano sempre il segno positivo.