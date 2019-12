Centrodestra: Biancofiore, 'bene Salvini, dibattito in Fi fuori tempo massimo'

#politica

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "L'Italia è al collasso e chi fa politica per amore degli italiani e non del potere personale, non può sottrarsi dal dar vita ad un governo di volontà nazionale per giusta causa. Bene ha fatto quindi Matteo Salvini a cogliere la gravità del momento e ad offrire a quanti pur tra schieramenti avversari hanno coscienza, di fare Squadra per salvare l'Italia. Via le magliette dei rispettivi club, come ho più volte detto in passato , per indossare quella solenne della nazionale, che dovrebbe essere cara a tutti. Nello stato in cui si trova il Paese, nessuno sarebbe in grado di governarlo anche col più ampio consenso e il fatto che la proposta venga da chi quel consenso lo detiene senza se e senza ma, lo fa assurgere a uomo di Stato, sconfessando il premier Conte". Lo afferma in una nota Michaela Biancofiore, deputata e coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige per Forza Italia. "La mia Forza Italia dovrebbe essere il regista naturale di questa squadra 'da Matteo a Matteo' passando per i grillini illuminati, evitando di consegnarsi ad un dibattito interno inopportuno sterile e fuori tempo massimo. Ci si sbraccia per giurare fedeltà alla coalizione di centro destra che abbiamo paradossalmente fondato o ad abiurare il sovranismo, del quale il primo interprete è stato proprio Berlusconi, senza la capacità di leggere che coloro che oggi dettano la linea sono oltre e che e siamo alla vigilia della scrittura di una nuova pagina politica, forse pure alta e bella. Serve un squadra di campioni coraggiosi che non pensino al consenso immediato per affrontare il vero e proprio percorso di guerra che ci aspetta, ma che rigenerino un Paese del quale gli italiani possano sentirsi fieri, riappacificandosi con politica e istituzioni. Ilva, Alitalia, fuga dei cervelli, Sud, banche, lavoro, infrastrutture, post terremoto, riforme del fisco, della giustizia, della Costituzione, Roma, richiedono più di un mese e una sana dose di sindrome di Atlantide condivisa. Molti di noi, sono pronti", conclude l'azzurra.