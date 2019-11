Camera: Fico, 'capigruppo bambini straordinaria, colpito da richiesta di essere ascoltati'

#politica

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "E' stata una mattinata straordinaria, i ragazzi hanno sostituito i capigruppo, hanno fatto tutta un serie di proposte e io ho spiegato come funziona la calendarizzazione delle leggi, il rapporto tra Parlamento e governo. C'erano anche i capigruppo e il segretario generale della Camera". Lo ha raccontato il presidente della Camera, Roberto Fico, a Caterpillar su Radio 2 a proposito della 'capigruppo dei bambini' oggi a Montecitorio per celebrare la Giornata mondiale dell'Infanzia. I ragazzi, ha detto Fico, "hanno avanzato proposte e tra le più concrete c'è stata quella di un centro di ascolto nei comuni dove poter parlare dei diritti dei più piccoli per conoscerli e poterli rivendicare. Mi ha colpito molto questa richiesta del diritto ad essere ascoltati, non in modo passivo ma in modo da far valere le loro opinioni".