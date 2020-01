Calzedonia: nel 2019 fatturato sale a 2,4 mld (+4,7%) (2)

#economia

(Adnkronos) - Il gruppo, nella nota sui dati preliminari di bilancio, parla di "investimenti per più di 200 mln sia sul fronte commerciale, potenziando e rinnovando il canale retail integrandolo sempre più al canale e-commerce, che sul fronte produttivo, per tecnologie all'avanguardia sugli stabilimenti del gruppo". Presente in 54 paesi, il gruppo "intende perseguire una politica di consolidamento nei principali mercati europei. Proseguono, nello stesso tempo, le aperture negli Stati Uniti, Cina e Giappone, mercati commercialmente strategici per i quali il Gruppo ha dei piani di sviluppo ambiziosi". Sul fronte produttivo, gli stabilimenti sono localizzati in Italia, Sri Lanka, Croazia, Romania, Bulgaria, Serbia, Bosnia ed Etiopia. Nel 2019, il marchio Falconeri rafforza la sua presenza internazionale con le prime aperture in Cina, Francia, Giappone, Spagna e Stati Uniti. In Italia continuerà lo sviluppo di “Intimissimi Uomo”, Signorvino e di Atelier Emé. Proseguirà anche l'attività di riqualificazione ed ammodernamento dei punti vendita esistenti Calzedonia, Intimissimi e Tezenis. Nel 2020 per Signorvino si stanno valutando le prime aperture all'estero in particolare in mercati dove la passione per il vino e per il made in Italy sta crescendo in modo esponenziale, ad esempio paesi dell'Est Europa.