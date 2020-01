Calabria: Zingaretti, Graziano e Oddati a iscritti Pd, 'moltiplichiamo sforzi' (2)

#politica

(Adnkronos) - "Abbiamo come sempre percorso la strada delle legalità e della trasparenza -scrivono Zingaretti, Graziano e Oddati agli iscritti Pd Calabria- senza fare compromessi. La legalità è un valore imprescindibile, in una terra dove spesso la politica è stata succube degli interessi della criminalità organizzata". "Tutti oggi hanno compreso che il nostro è un progetto sano, autentico, virtuoso, che ha già risvegliato l'entusiasmo di tanti calabresi, ai quali è drammaticamente chiaro il blocco di interessi di cui è portatore il centrodestra calabrese, sempre più in affanno e diviso. Il Partito Democratico, con tutto il suo bagaglio di idee e valori, vuole prioritariamente tutelare la dignità della Calabria e i diritti dei calabresi". "Oggi c'è grande entusiasmo attorno al nostro progetto, e grande fiducia attorno a Pippo Callipo. La nostra è l'unica coalizione libera e democratica, e il nostro è l'unico candidato Presidente credibile per guidare questa grande e bella Regione. Ma c'è bisogno che tutte e tutti ci mobilitiamo attivandosi per far sì che il cambiamento da necessità e speranza diventi reale. Insieme, con fiducia".