Calabria: Talarico, 'auguri a candidati, spero cambio di rotta da 27 gennaio'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Mi auguro, per l'amore che nutro per la Calabria, di vedere dal 27 gennaio un cambio di rotta della politica calabrese che porti ad un rinnovamento generazionale, seguito da idee e fatti che facciano riemergere questa bellissima terra, regalandole i rappresentanti di cui è realmente degna. Auguro a tutti i candidati buon lavoro e, da calabrese, li ringrazio per l'impegno gravoso che andranno a sostenere". Lo dice in una nota Maurizio Talarico. "La Calabria ha un bisogno epocale di cambiamento radicale. Non basta proporre una figura nuova come Presidente, è invece necessario rinnovare tutta la classe dirigente e le liste, proponendo persone nuove ed oneste e, soprattutto, senza procedimenti penali a proprio carico. Sarò un visionario, ma mi piacerebbe vivere abbastanza per vedere finalmente una classe politica in cui emergano anche i giovani e le donne, a mio parere portatori di rinnovamento e di idee che vanno incontro alle esigenze reali della comunità. Gente che agisca solo per il bene comune e non per il proprio interesse personale". "Oggigiorno non bisogna guardare ai sondaggi e alle percentuali all'interno di un partito o movimento, ma volgere lo sguardo al più grande partito presente in calabria: il partito dei delusi, che rappresenta il 54% della popolazione calabrese. Un partito inascoltato, incompreso e sempre più in aumento. Meglio rinnovare ripartendo proprio da quella schiera di persone, pur minima che sia, che vuole il cambiamento e che è destinata a crescere con i fatti e le azioni, anziché continuare ad alimentare con i nostri voti i vecchi giochi della politica che cercano disperatamente di tamponare o diminuire la sconfitta".