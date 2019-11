Calabria: Talarico, 'auguri a candidati, spero cambio di rotta da 27 gennaio' (2)

#politica

(Adnkronos) - "Solo chi riuscirà a rinnovare -aggiunge Talarico- e a far percepire questo rinnovamento puntando a progetti con programmi volti a soddisfare le esigenze presenti ed immediate delle popolazione, senza dimenticare la programmazione a medio e a lungo termine, potrà ridare speranza e far rinascere la voglia di una rivoluzione democratica che ci permetterà di recarci con consapevolezza alle urne. Solo con i fatti e con i programmi seri e responsabili si potrà riportare il popolo deluso ad avere nuovamente fiducia nei loro rappresentanti". "La Calabria ha fame di fatti, di concretezza, di legalità e di sicurezza. Tutto il resto credo appartenga ad un passato che piano piano si sta sgretolando. Questo mio pensiero è rivolto a tutte le forze politiche e movimenti e nasce dalle tante chiacchierate telefonate e dai numerosissimi messaggi ricevuti in questi giorni da amici e, soprattutto, da gente comune che spontaneamente ha cercato un contatto con me".