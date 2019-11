Calabria: possibile ritorno Callipo in pista, Pd pronto 'ma M5S non pervenuti'

#politica

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Stefano Graziano, commissario del Pd in Calabria, allarga le braccia in mezzo al Transatlantico. "I 5 Stelle? E chi lo sa... Di Maio doveva andare oggi in Calabria e invece è saltato tutto. La palla sta a loro e in campo non ce l'abbiamo tirata noi, ma l'opinione pubblica", dice all'Adnkronos. Il riferimento è all'appello di sindacati e dell'imprenditore vittima della 'Ndrangheta, Nino De Masi, a Pd e M5S a fare fronte comune in Calabria. "Noi -aggiunge Graziano- abbiamo risposto positivamente a questi appelli". Una risposta ufficiale che invece dai 5 Stelle non è arrivata. E i tempi si fanno sempre più stretti. I dem assistono, al momento, allo scontro in atto ai pentastellati. Tra la fazione che vorrebbe presentare la lista alle regionali e chi invece guarda alla possibilità di un'intesa con il Pd. Un'intesa che potrebbe essere suggellata sul nome del 're del tonno', Pippo Callipo. Candidatura che era stata avanzata, ma poi uscita di scena, e che potrebbe tornare in posta. E fare da tramite potrebbe essere proprio l'imprenditore De Masi: "Sto cercando di farlo parlare con il Movimento Cinque Stelle e con il Pd per dire a tutti di trovare punti di equilibrio".