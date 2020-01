Caccia: controlli carabinieri nel palermitano, 4 denunce

#cronaca

Palermo, 16 gen. (Adnkronos) - Quattro cacciatori palermitani sono stati denunciati dai carabinieri per essersi introdotti, con armi da caccia, all'interno della Riserva naturale della Regione di Serre della Pizzuta (Palermo) dove è proibita l'attività venatoria. Le armi sono state sequestrate ed i quattro dovranno rispondere del reato di introduzione non autorizzata di armi in area protetta.