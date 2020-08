Brevetti: Baffi (Iv), 'Conte punti su Milano'

#politica

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - “Tre anni dopo la beffa dell'Agenzia Europea del Farmaco (Ema), Milano avrebbe l'occasione di ottenere una grande rivincita, candidandosi ad ospitare il Tribunale Europeo dei Brevetti. Mancano solo 15 giorni per poter depositare la candidatura: il Governo non esiti oltre, e punti con decisione sul capoluogo lombardo". Così il consigliere regionale di Italia Viva in Lombardia, Patrizia Baffi. "I numeri sono chiari e indicano in modo evidente - continua - che la città giusta da candidare è proprio Milano. Oltre un brevetto italiano su 5 viene registrato, infatti, nel capoluogo lombardo, arrivando ad oltre 1 su 3 se consideriamo l'intera regione. Nessun altro territorio in Italia può vantare questi numeri e questa capacità di produrre innovazione". La candidatura di Milano "è sostenuta compattamente da Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda, Camera di Commercio e dal cluster tecnologico Alisei: il Governo Conte ascolti il territorio e punti su Milano senza ulteriori indugi. Non c'è tempo da perdere", conclude Baffi.