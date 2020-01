Banche: licenziamenti in Igea Banca, sindacati e lavoratori in piazza a Palermo

#economia

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) - Fabi, Firsl Cisl, Fisac Cgil, Unisin, Cisal e Ugl saranno tutti al fianco dei lavoratori di Igea Banca nel sit in di protesta contro i licenziamenti che si terrà lunedì 27 gennaio, dalle 10.30 alle 12, in via Principe di Villafranca, a Palermo. "La Fabi e gli altri sindacati non si fermeranno - sottolinea il coordinatore Fabi Sicilia Carmelo Raffa - Ci meraviglia il fatto che Igea Banca non abbia ancora sentito il dovere di revocare gli assurdi provvedimenti di licenziamento. "Ricordiamo alla direzione e agli amministratori della banca - aggiunge -che il bancario non può essere paragonato al domestico di casa. C'è un contratto nazionale di lavoro che non consente alle aziende di fare licenziamenti immotivati di dipendenti con contratto a tempo indeterminato".