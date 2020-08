Ambiente: Verdi, 'alleanza vera è per fronteggiare crisi climatica'

#politica

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Qui la politica continua a parlare di accordi e alleanze, ma l'unica alleanza dovrebbe essere per fronteggiare la crisi climatica. Dobbiamo ascoltare le giovani e i giovani che continuano a chiedere provvedimenti per salvare il Pianeta: alleiamoci con loro. E per rispondere alle loro richieste dobbiamo utizzare tutti i fondi europei anche per investire sulla Green Economy e produrre nuovi posti di lavoro". Così in una nota Luana Zanella, dell'esecutivo dei Verdi, e Cristina Guarda, consigliera regionale Veneto di Verdi/Europa verde.