Ambiente: Rotta (Pd), 'Zaia irresponsabile, taglia 1700 ettari parco'

#politica

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "E' evidente che non sono bastati 29 mila ettari di foresta devastati dalla tempesta Vaia per fare capire a Luca Zaia l'importanza di non rinunciare a ulteriori ettari di parco naturale. Il governatore e la sua maggioranza, infatti, stanno per varare una legge regionale che riduce di un quinto il parco della Lessinia, togliendo così protezione a un territorio importante che avrebbe viceversa bisogno di maggiore tutela e salvaguardia". Lo dichiara Alessia Rotta, vicepresidente deputati Pd. "Per assecondare gli interessi particolari di alcuni sindaci, con il supporto determinante dei cacciatori, vengono tagliati in modo irresponsabile 1700 ettari di area protetta su 10 mila. Una vergogna. Mentre il governo nazionale con la 'legge clima' prevede vantaggi fiscali per i Comuni che volessero attivare all'interno dei loro parchi attività imprenditoriali ecosostenibili, l'amministrazione veneta va nella direzione opposta, conquistando così la maglia nera europea in tema ambientale".