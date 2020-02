Air Italy: Durigon, 'bene decreto ad hoc ma non si intervenga sempre d'urgenza'

#economia

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Bene il decreto ad hoc per garantire il reddito ai lavoratori ma ancora una volta ci ritroviamo ad intervenire d'urgenza di fronte ad un'emergenza quando dovremmo già avere gli strumenti per poterlo fare". Ad affermarlo all'Adnkronos è il deputato della Lega Claudio Durigon sulla vicenda Air Italy. "Ieri i Governatori della regione Lombardia e della Regione Sardegna hanno battuto i pugni affinché si possa dare a questa compagnia una possibilità di sviluppo. Una compagnia che è determinante per la Sardegna. Il settore del trasporto aereo deve già scontare la crisi con Alitalia alla quale ora si aggiunge quella di Air Italy", sottolinea Durigon commentando la situazione della compagnia e anche dopo che Qatar Airways ha annunciato di non essere più interessata ad investire in Air Italy.