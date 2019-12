Agenda della settimana economica e sindacale (5)

#economia

(Adnkronos) - VENERDI' 6 DICEMBRE - Statistiche Banca d'Italia: "Le riserve ufficiali della Banca d'Italia" "Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia" - Pubblicazioni Banca d'Italia: "Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea" . - 8. Berlino. Germania: diffusione dati su prod. industriale Destag m/m relativi al mese di ottobre - 9. Roma. Aula I commissione Cnel. Riunione della Sezione SOC del CESE su 'Fundamental Rights and Rule of Law' - 9.30. Roma. Grand Hotel Plaza - Via del Corso, 126. XI Forum dei giovani professionisti, principi etici dei servizi legali, economici e finanziari alle imprese: gli effetti delle concentrazioni nel mercato globalizzato; con Daniele Virgillito Presidente Ungdcec, prof.Giulio Tremonti, prof.Carlo Alberto Carnevale Maffe'(università Bocconi) - 9.30. Roma. Sala Nazionale Spazio Eventi - via Palermo,10. Presentazione della decima edizione del Rapporto "L'Italia del Riciclo" - 10. Melfi. Palazzo Vescovile, Salone degli Stemmi, “Una visione industriale per il paese che parte dal Sud. - Il Presidente Robiglio a confronto con le PMI lucane”. Partecipa tra gli altri Carlo Robiglio, Vice Presidente Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria. - 10. Roma. Residenza di Ripetta, Via di Ripetta 231. Convegno Anav "Accessibilità ad autostazioni e punti di fermata", con presidente, Giuseppe Vinella. Segue Tavola Rotonda con Alberto Brandani, presidente Federtrasporti; Antonio Decaro, presidente Anci; Luca Cascone, Conferenza delle Regioni; Mauro Coltorti, presidente Commissione LP e Comunicazioni Senato. Conclude ministro Trasporti, Paola De Micheli - 10. Roma. Cnel - Viale David Lubin,2. Censis: 53° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2019, con il direttore Generale Censis, Massimiliano Valerii e il Segretario Generale Cenis, Giorgio De Rita. - 10. Roma. Via Cesare Balbo, 16.L'Istat diffonde i dati sul Commercio al dettaglio, di ottobre 2019 - 11. Roma. Via Cesare Balbo, 16. L'Istat diffonde la nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, di novembre 2019 - 11.30. Monza. Viale Vedano 5. Tim presenta il 5G; Soluzioni e applicazioni di nuova generazione per le famiglie, le imprese e le Istituzioni; Cirillo, Responsabile Marketing & Digital Factory Business TIM, D?Angelo, Responsabile Sales Business TIM, Benvenuti, Direttore Generale Monza Eni Circuit, Fabrizio Sala, Vice Presidente Regione Lombardia, Dario Allevi, Sindaco di Monza - 12.30. Roma Ex Mattatoio. Consob promuove il progetto "Finanza in palcoscenico', programma di educazione finanziaria, dal titolo "Occhio alle truffe!". L'evento è organizzato nell'ambito dell'Expo Consumatori - 14.30. Usa. Diffusione dati su Salario medio orario a/a relativi al mese di novembre, diffusione dati su variazione salari non agricoli relativi al mese di novembre - 16. Usa. Diffusione dati su fiducia consumatori U. of Mich. relativi al mese di dicembre - 18. Roma. Sede centrale Corte dei Conti, viale Mazzini 105, aula sezioni riunite ore 18:00 Corte dei Conti: Concerto 'Auguri di Natale in musica: il Teatro dell?Opera alla Corte dei conti'. Con presidente Angelo Buscema, ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini .