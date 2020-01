Vino: Grandi Langhe 2020, ad Alba oltre 2 mila professionisti da 34 paesi

Torino, 29 gen. (Labitalia) - Gli ingressi degli operatori professionali e stampa specializzata, provenienti da 34 Paesi del mondo, crescono del 30%. È il bilancio di Grandi Langhe 2020, la due giorni di lancio delle nuove annate di Barolo, Barbaresco, Roero, Docg e Doc di Langhe e Roero che si è chiusa ad Alba. Prima tra le Anteprime del vino in Italia, si conferma un appuntamento importante per i professionisti del vino che operano nel panorama internazionale: dall'Europa agli Usa, dall'Australia a Hong Kong, fino a Tokyo. "Oltre un terzo dei partecipanti è arrivato dall'estero, a conferma del fatto che il nome di Grandi Langhe si sta affermando sempre di più anche fuori dall'Italia; cresce la presenza degli operatori italiani provenienti da 69 province, soprattutto da Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria e Toscana", dice il presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, Matteo Ascheri. Sono stati due giorni intensi per le 206 aziende che hanno presentato le nuove annate di Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero. Il Consorzio guidato da Ascheri è in prima fila nell'organizzazione dell'evento insieme al Consorzio Tutela Roero, con il supporto di Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e Ubi Banca. L'organizzazione logistica dell'evento, ospitato al Palazzo Mostre e Congressi di Alba, è stata coordinata dal Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero. Un'edizione, quella del 2020, in cui non si sono nascoste le molte preoccupazioni del settore per le minacce dei dazi che l'amministrazione americana potrebbe introdurre sulla vendita del vino italiano in Usa. Il 4-5 febbraio il Consorzio presenterà le nuove annate a New York al primo Barolo & Barbaresco World Opening-Bbwo, evento prestigioso con oltre 200 etichette nel cuore di Manhattan. "Il nostro messaggio è chiaro: il mondo del vino piemontese - dichiara Ascheri - tiene moltissimo ai consumatori americani, non a caso gli Stati Uniti sono il mercato numero uno per molte delle nostre denominazioni. Negli anni vi abbiamo investito moltissimo e continueremo a farlo. Saremo a New York uniti con un evento che vuole ribadire la forza e la determinazione dei nostri produttori". Grande apprezzamento per i seminari di approfondimento sulle Menzioni geografiche aggiuntive condotti da Alessandro Masnaghetti: "È stata un'occasione anche per un pubblico di esperti di cogliere a fondo il valore delle Mega di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano", ricorda Andrea Ferrero, direttore del Consorzio. Focus anche sulle Mega del Roero, seminario condotto da Francesco Monchiero, presidente Consorzio Tutela Roero: "Diamo appuntamento a tutti ai Roero Days, quinta edizione, alla Reggia di Venaria Reale il 5 e 6 aprile". La prossima edizione di Grandi Langhe, la sesta, è in programma il 25 e 26 gennaio 2021.