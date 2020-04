Innovazione: Fideiussioni digitali, oltre 30 realtà italiane insieme

Milano, 30 apr. (Labitalia) - Sono più di trenta le realtà del comparto assicurativo, bancario e finanziario, della Pubblica amministrazione e delle imprese, nonché associazioni e istituzioni, tra cui la Guardia di Finanza, che partecipano al progetto nazionale 'Fideiussioni digitali' promosso da Cetif, Sia e Reply, in collaborazione con Banca d'Italia e Ivass, per digitalizzare il processo di gestione delle fideiussioni grazie alla tecnologia blockchain. All'iniziativa hanno infatti già aderito, tra gli altri, Acquedotto Pugliese, Ance Lombardia, Anci Digitale, Anci Lombardia, Aon, Asmel, Assolombarda, Banca Mediolanum, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM, Cattolica Assicurazioni, Cedacri, Comune di Bari, Comune di Milano, Confindustria Digitale, Consip, Hera, Iccrea Banca, InfoCamere, Innolva, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Reale Group, Regione Lombardia-Aria, Regione Siciliana, Roma Capitale, Terna, Vivigas. La sperimentazione ha preso ufficialmente il via ed è al momento nella fase di progettazione della soluzione da un punto di vista funzionale, legale e tecnologico. Tra luglio e ottobre 2020, al termine della fase di sviluppo, sono previsti i test della piattaforma blockchain attraverso il caricamento e la gestione di fideiussioni reali e legalmente valide. A pieno regime, la piattaforma offrirà a garanti e beneficiari maggiore efficienza, trasparenza e certezza informativa lungo tutto il processo di gestione delle fideiussioni, con l'obiettivo primario di ridurre le potenziali frodi. Il progetto 'Fideiussioni digitali' viene sviluppato all'interno di una sandbox, ovvero un ambiente di sperimentazione su dati reali sotto la supervisione di un Comitato Scientifico composto da Banca d'Italia, Ivass, Guardia di Finanza, Cetif, Sia, Reply e da altri aderenti all'iniziativa.